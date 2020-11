[VIDÉO] Les «talents de chanson» de Carlos Leitao «impressionnent»

Le député libéral de Robert-Baldwin, Carlos Leitao, a cité une chanson au Salon bleu, mardi, et ç'a impressionné la ministre déléguée au Développement économique régional, Marie-Eve Proulx.

«Pour citer la chanson très connue, M. le président: “Please, say it ain't so, Joe, say it ain't so.” Dites-moi que ce n’est pas ça. Dites-moi que vous travaillez sur quelque chose de moderne», a lancé M. Leitao, qui a presque chanté lors de la période de questions. On sentait qu'il en avait envie.

La chanson en question, qu’on a retrouvée sur Google grâce aux paroles, est Say It Ain't So Joe de Murray Head. C’est vrai qu’elle est connue, mais de la manière que M. Leitao l’a citée, on n’aurait jamais deviné.

Bref.

«Wow! M. le Président, je suis impressionnée par les talents de chanson de mon collègue de Robert-Baldwin», a rétorqué Mme Proulx.

En fait, on pouvait sentir une petite touche de sarcasme dans la voix de la ministre.

