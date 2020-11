[VIDÉO] Un garçon de 6 ans s’adresse à François Legault pour rejouer au hockey

Difficile de rester insensible en regardant la vidéo de Maël Briand, 6 ans, qui veut recommencer à jouer au hockey avec ses amis.

Le jeune garçon de Lévis s’adresse au premier ministre du Québec, François Legault, pour que celui-ci envisage une reprise du sport avec des conditions.

La vidéo a d'abord été diffusée dans le groupe Facebook «Association du hockey mineur Les Éclaireurs Chaudière-Etchemin» puis a été partagée, au moment d'écrire ces lignes, une cinquantaine de fois par la suite.

«J’aimerais beaucoup recommencer à jouer au hockey. Je sais que le coronavirus, ça peut être contagieux pour les personnes âgées. On pourrait recommencer le hockey et être très très très très prudents, faire attention, jouer avec nos amis au hockey, rester à distance et on pourrait mettre des visières sur nos casques de hockey. Pis ça va marcher. Pis ça va être plus prudent. Babye!» affirme le hockeyeur de calibre MAGH 2.

Des visières sur nos casques de hockey! Ça, c’est cute! Et que dire du pyjama de Mario Bros.!

