Lucie Laurier affirme que Facebook masque les publications liées à sa nouvelle chanson

L’actrice et égérie du mouvement conspirationniste québécois Lucie Laurier a lancé, ce jeudi, une toute nouvelle chanson.



Après avoir dévoilé «Tueur à gages» en juin dernier, Laurier reprend le micro pour, cette fois-ci, rendre hommage à sa famille.

Dans «Famiglia», elle déclame son amour pour ses parents, ses frères et ses soeurs, sur une musique orchestrale de Manu Pitois.



Et franchement, c’est touchant.

Bon, ce n’est peut-être pas la trame sonore idéale pour casser la baraque à la fin de ses études collégiales ou sur laquelle se déhancher entre chums de fille un vendredi soir, mais ce n’est pas le but de cette chanson de toute façon.

On y trouve assurément quelque chose de chaleureux, d’inconditionnel et de sincère.



La chanson est disponible sur le site web de l’artiste au lucielaurier.com.

Comme elle l’écrit elle-même sur son site: «Mes chansons ne se retrouvent pas sur les plateformes numériques Spotify, Apple Music ou autres. J'ai vécu dans la misère trop d'années pour aller livrer notre travail comme une goutte d'eau dans l'océan de ces grossistes musicaux qui ont tué toute possibilité de vivre de notre art. »



Elle précise aussi que ceux qui n’ont pas d’argent peuvent télécharger sa nouvelle pièce gratuitement et la partager.

Quant à ceux qui sont plus fortunés, ils peuvent l'encourager en faisant un don par virement Interac.

MISE À JOUR:



Au moment de publier cet article, nous avons constaté que Lucie Laurier venait de publier un autre message sur Facebook dans lequel elle affirme que le réseau social empêcherait ses publications précédentes à propos de sa nouvelle chanson de se rendre dans le «fil d’actualité» des gens.

Selon elle, YouTube et Instagram aussi l’auraient bloqué de quelconques manières.

Dans son message, elle se compare ironiquement à une «nazi d'extrême-droite» et prétend que «Rendre hommage à sa famille, l'aimer est maintenant interdit.»



Chassez le naturel et il revient au galop!

