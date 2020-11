On suit deux Montréalais qui quittent la ville en pleine pandémie et s'installent en région

BYE BYE MONTRÉAL!

C'est maintenant documenté: nombreux sont les Québécois qui ont profité de la pandémie de COVID-19 pour dire adieu à la métropole et s'installer en région.

C'est le cas de Caroline et Philippe, deux jeunes professionnels (très profesionnels, ils travaillent pour le Sac de chips). Ils ont quitté la ville, que dire, le Plateau-Mont-Royal, à la mi-octobre, pour s'installer quelque part dans notre beau et grand Québec. Fini les voisins. Fini la ville. Fini leur 3 et demi.

Où sont-ils partis? Il faudra regarder les capsules pour savoir.

Ci-haut, voici la première de quatre capsules intitulées «Notre grand exode»: Épisode 1 - Le blues de la métropole.

