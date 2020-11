Une partie de son oreille est enlevée pour sa chirurgie au nez et elle est surprise

Une Chinoise ne savait pas qu’une partie du son oreille lui serait retirée lors de sa chirurgie plastique pour le nez et elle s’en est rendu compte un peu plus tard.

Ouin.

Tout ceci est arrivé en septembre à une femme que l’on surnomme Zhao, une résidente de Chengdu, en Chine, selon ce que rapporte The Sun.

La femme de 31 ans avait eu une chirurgie similaire il y a cinq ans, mais elle désirait avoir une autre rhinoplastie en plus d’une liposuccion pour le bras.

L’opération s’est déroulée une bonne partie de la journée et après coup, Zhao se sentait bien et ne ressentait rien d’anormal. C’est quatre jours plus tard qu’elle a réalisé qu’il lui manquait le tragus, c’est-à-dire la petite partie de l’oreille externe qui couvre partiellement l’orifice.

La femme affirme qu’elle n’avait pas été informée de cette procédure avant l’opération. Un cadre de l’hôpital indique qu’elle a pourtant donné son accord en signant des documents.

En effet, les documents stipuleraient que les médecins auraient même pu prendre l’oreille au complet.

Tannant.

L’hôpital a déclaré que c’était normal de prendre le cartilage du tragus puisque d'utiliser celui de l’arrière de l’oreille externe peut causer une atrophie de l’oreille.

Zhao a reçu des avis contraires de la part de plusieurs experts en rhinoplastie.

La femme de 31 ans réclame des dédommagements et une réparation de son oreille. L'hôpital refuse.

Elle ne peut plus utiliser d’écouteurs pour le moment parce qu'ils tombent.

