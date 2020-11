Le Pape nous demande de prier pour la clémence des robots

Le pape François a invité les catholiques à prier pour le bien de l’humanité.

Plus précisément, il leur a demandé de prier pour que l’intelligence artificielle et les robots «servent toujours l'humanité» et ne se retournent pas contre nous, selon The Verge.

Plus tôt cette année, le Vatican a promu un document intitulé «Appel de Rome pour l'éthique de l'intelligence artificielle», qui décrit six principes que les fabricants d'intelligence artificielle devraient suivre, comme la transparence, l'impartialité et l'inclusion.

Dans son discours mensuel, le pape François a averti les croyants: «L'intelligence artificielle est au cœur du changement d'époque que nous vivons. La robotique peut rendre un monde meilleur possible si elle est associée au bien commun. En effet, si le progrès technologique augmente les inégalités, ce n'est pas un vrai progrès.»

Il ajoute: «Les avancées futures devraient être orientées vers le respect de la dignité de la personne et de la création. Prions pour que les progrès de la robotique et de l'intelligence artificielle servent toujours l'humanité... nous pourrions dire, que ce soit “humain”.»

Amen!

