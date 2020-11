Le propriétaire d’un magasin doit retirer une affiche montrant une femme nue: il la remplace par une affiche d’un homme nu

Quand un entrepreneur derrière une boutique spécialisée en salles de bain s’est fait dire de remplacer une affiche publicitaire montrant une femme dénudée prenant sa douche, il a pris ses interlocuteurs au pied de la lettre.

Sam Collins, d’Arnold, à une soixantaine de kilomètres au sud de Sheffield en Angleterre, a dû retirer à la demande du conseil municipal local une affiche grandeur nature d’une femme sous la douche par crainte que celle-ci distraie les conducteurs automobiles et qu’elle engendre des accidents de la route, selon la BBC.

Les autorités municipales ont de plus stipulé que l’affiche contrevenait aux règles d'urbanisme en vigueur.

À contre-coeur, puisqu’il trouvait son panneau publicitaire «amusant», Collins s’est donc résigné à le désinstaller de la devanture de briques de son magasin.

Mais futé comme un renard, il a aussitôt mis en place une nouvelle affiche, dans sa vitrine cette fois-ci pour se conformer au règlement, qui montre un homme nu confortablement installé dans une baignoire.

«L’image a fait son travail. Elle ajoute un peu d’humour. Quand nous sommes à l’intérieur, on peut voir les gens la regarder, sourire et nous faire un signe de pouce en l’air», a dit l’homme de 40 ans.

Le conseil municipal d’Arnold a confirmé qu’elle pourrait rester en place.





En ce qui concerne l’ancienne affiche, celle de la femme nue, il a déclaré: «C’est juste une dame qui prend une douche. Il n’y a rien de vulgaire et on ne voit même pas de parties intimes. On vit une période, alors nous nous sommes dits que ça pourrait être bien de faire sourire ou rire les gens.»





Soucieux de faire un peu de bien autour de lui, Collins prévoit vendre l’affiche de la femme nue sur eBay pour amasser des fonds pour les banques alimentaires locales.

