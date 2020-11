Marie Carmen écrit un hommage touchant à François Jean

Lundi matin, la chanteuse Marie Carmen a annoncé via Facebook que son ami François Jean était décédé.

Le cœur en miettes J'ai le terrible regret de vous annoncer le décès de mon précieux ami François Jean. Mon homme, mon... Publié par Marie Carmen sur Lundi 16 novembre 2020

«Le cœur en miettes

J'ai le terrible regret de vous annoncer le décès de mon précieux ami François Jean.

Mon homme, mon frère, mon amour.

Sa conjointe, Mélissa m'a demandé de vous en informer.

Je vous prie de respecter la vie privée de la famille de François, afin de lui permettre de faire son deuil. Je ne ferai aucun autre commentaire et n'accorderai aucune entrevue.»

Plus tard la même journée, la chanteuse a publié un mot rendant hommage à l'homme avec qui elle a déjà été en couple pendant dix ans.

Lettre à un gamin. Mon bel ami, mon lutin, mon garnement, mon Prince du Ciel, mon frère et partenaire de nos... Publié par Marie Carmen sur Lundi 16 novembre 2020

«Lettre à un gamin.

Mon bel ami, mon lutin, mon garnement, mon Prince du Ciel, mon frère et partenaire de nos traversées du désert, de paradis et d'enfers ...

Tu es parti ce matin.

J'ai peine à y croire, encore, tant ta lumière brille en moi de tant de feux.

P'tit bonhomme lumière, comme je me plaisais à t'appeler. Et à te le rappeler, quand tes jours étaient sombres.

Raccroche-toi à ton p'tit bonhomme lumière !!

Tu m'as appelée il y a quelques jours à peine, ému d'avoir entendu ma voix chantant Clémence à la radio. Tu étais si fier.

On a parlé longuement et j'aimais tant le son de la tienne, de voix. Je te disais la sentir tranquille, en paix, enfin.

Puisses-tu trouver la paix dans ton cœur, comme dans cette chanson qui nous a si souvent accompagnés, toi et moi,

Dans ton cœur,

Et pas ailleurs.

Bon voyage et,

So long, camarade, so long

Je t'aimais

Je t'aime

Je t'aimerai

Veille sur nous tous, belle étoile que tu es ! »

François s’était fait connaître en tant que batteur du légendaire groupe Les BB.

Il était allé à Tout le monde en parle en décembre 2017.

