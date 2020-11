Une chatte errante amène ses six bébés chez la Montréalaise qui l’a aidée pour qu’ils la rencontrent

Une histoire de chats qui se déroule à Montréal fait le tour de monde ces jours-ci.



Tout a commencé par une publication Facebook de Chatons Orphelins Montréal, un groupe d’amoureux des chats, qui essaie de leur venir en aide lorsqu’ils sont dans le besoin.

Le 21 octobre dernier, ils écrivaient un message pour signaler que 5 chatons étaient disponibles pour une adoption.



Dans ce genre de groupe, c’est un peu la routine.

Par contre, ce qui distinguait cette publication des autres qui sont similaires, c’est l’histoire des bébés chats Tito, Taylor, Tynie, Tyana et Tales.



Au début de l’été, une dame nommée Lisianne avait remarqué une chatte errante qui se promenait sur son terrain.



Elle s’est tout de suite prise d’affection pour cette chatte qui semblait affamée et enceinte.

Pour l’aider, elle a mis à sa disposition un bol d’eau et de la nourriture, et c’est ainsi qu’a débuté la belle histoire d’amitié entre la chatte et sa bienfaitrice.



Au fil des jours qui passaient, Lisianne a gagné la confiance de la chatte, qui revenait à tous les jours pour manger et s’abreuver.

La chatte est finalement entrée dans la maison pour récolter quelques câlins.

Puis, éventuellement, elle a accouché dehors.



Dans les jours qui ont suivi, elle s’est présentée chez la dame avec un premier rejeton, puis un second, puis un troisième, et finalement toute la portée a suivi!

Image Chatons Orphelins Montréal



Un par un, la chatte a amené ses bébés chez leur bienfaitrice pour qu’ils la rencontrent.



Émue par ce geste de loyauté, Lisianne a décidé de prendre sous aile toute la petite famille, le temps que chaque bébé puisse se trouver une famille d’adoption.



Finalement, la dame a choisi de garder la maman, qu’elle a fait soigner et stériliser. Une de ses amies a quant à elle adopté un des six chatons.

Les cinq autres ont donc été confiés à Chatons Orphelins Montréal, qui ont fait un travail remarquable pour faire soigner les bébés chez le vétérinaire et pour leur trouver des familles pour la vie.

Toute l’histoire est dans la publication Facebook plus haut, si vous voulez plus de détails.



Cette magnifique épopée n’a pas échappé à de nombreux sites spécialisés dans les chats et les animaux, dont Love Meow et The Dodo, qui l’ont raconté à leurs milliers de lecteurs à travers le monde.

