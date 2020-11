25 idées de cadeaux à moins de 25$ pour des bas de Noël vraiment l’fun

Croyez-le ou non, le père Noël va bientôt passer!

Et étant donné les circonstances que l’on connaît (non, on ne parle pas des feux de brousse en Australie), plusieurs d’entre vous choisiront de magasiner dans le confort de votre foyer.

Mieux vaut s’y prendre de bonne heure parce Postes Canada risque d’avoir de la broue dans le toupet avant longtemps!



Allons-y gaiement, ho ho ho!

1- Un tapis de souris d’un chien qui montre son péteux: 19,99$

Image Amazon

2- Des beaux bas de choses colorées: 24,99$

Image Amazon

3- Un cerf-volant spectaculaire: 20,44$

Image Amazon

4- Un chapeau ridicule: 19,71$

Image Amazon

5- Un punching bag pour les doigts: 12,38$

Image Amazon

6- Un outil pour une vie sans contact avec quoi que ce soit: 9,98$

Image Amazon

7- Un livre pour vous remettre sur le droit chemin: 24,50$

Image Amazon

8- Des pantoufles en microfibre pour passer la moppe en vous traînant les pieds: 15,33$

Image Amazon

9- Un sac-banane pour faire rire les gens: 18,32$

Image Amazon

10- Un livre à colorier d'animaux en train de faire d’autres animaux: 6,52$

Image Amazon

11- Un très gros contenant de paprika: 20,19$

Image Amazon

12- Un coussin épeurant de Nicolas Cage: 13,99$

Image Amazon

13- Une brosse de toilette à l’effigie de Donald Trump: 13,99$

Image Amazon

14- Une poutine à la chandelle (ou serait-ce une chandelle à la poutine?): 18,99$

Image Amazon

15- Un calendrier de chats qui font caca: 12,08$

Image Amazon

16- Un jeu de patate chaude: 20,99$

Image Amazon

17- Une bouteille de vin semi-subtile: 19,92$

Image Amazon

18- Un rideau de douche féérique: 13,29$

Image Amazon

19- Des boules de barbe: 13,99$

Image Amazon

20- Des piles AA qui durent longtemps: 23,29$

Image Amazon

21- De délicieux Tide Pods: 18,77$

Image Amazon

22- Un jeu scatologique rigolo: 24,93$

Image Amazon

23- Un étonnant néon à toilette: 17,92$

Image Amazon

24- Un paquet d’autocollants épatants: 12,99$

Image Amazon

(et pour les gens super riches qui peuvent acheter des cadeaux à 35$)

25- Une boîte inutile qui se ferme toute seule: 34,99$

Image Amazon

Joyeux Noël!

