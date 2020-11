Adib Alkhalidey révèle avoir fait le deuil de sa relation d'amitié avec Julien Lacroix

«Comme tout le monde, [j'étais] sous le choc, en colère», a déclaré l'humoriste Adib Alkhalidey à propos des allégations d'agression sexuelle qui pèsent sur son ancien ami et collègue Julien Lacroix depuis cet été.

Adib Alkhalidey était de passage dimanche soir sur le plateau de Tout le monde en parle pour jaser de son nouveau projet, un premier album, Les cœurs du mal, lancé sous le nom d'Abelaïd. Inévitablement, il a aussi été question de sa relation avec Julien Lacroix.



Les deux humoristes ont travaillé ensemble sur de nombreux projets, notamment l'écriture du film Mon ami Walid ainsi que l'animation d'un gala Juste pour rire, entre autres. Il n'est donc pas étonnant qu'Adib Alkhalidey ait confié à Guy A, Lepage avoir été, comme bien des gens, «sonné» par les allégations rapportées dans Le Devoir cet été.

«T'sais, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, je pense que toutes les personnes qui commettent ce genre d'actes, elles n'appellent pas leurs amis, elles n'appellent pas les gens pour leur dire: “Je m'apprête à faire ça” ou: “J'ai vécu ça”», a-t-il mentionné d'entrée de jeu.

Visiblement encore ébranlé par cette histoire, Adib Alkhalidey souligne qu'il aurait espéré que Julien s'ouvre à lui.

«Moi, j'avais une relation fraternelle, au travail, avec lui. Il y avait beaucoup d'amour et j'aurais espéré que cet amour-là, ça lui permette de s'ouvrir à moi ou de demander de l'aide. Ce n'est pas arrivé», a-t-il expliqué.

L'artiste a conclu en laissant tomber qu'il n'était pas à l'aise de s'étaler sur le sujet, vu la délicatesse de la chose, mais qu'il pouvait dire qu'il avait fait le deuil de leur amitié.



«Je n'ai pas fini mon deuil avec cette histoire-là. J'essaie de peser mes mots, rester pudique avec tout ça. On traverse un drôle de moment, dans la société. On découvre des choses et ça déchire le cœur. Ça déchire le cœur de tellement de manières différentes. C'est beaucoup, moi, je trouve. C'est dur de synthétiser des émotions aussi violentes sans faire mal à des gens ou sans faire mal à quelqu'un. Je pense que ce que je suis à l'aise de dire, c'est que, moi, je fais mon deuil de cette relation.»



L’album Les cœurs du mal est en vente dès maintenant.

