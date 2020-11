[VIDÉOS] COVID-19: il perd l’odorat et mange plein de choses dégoûtantes sur TikTok

Ark.

Une vedette de la plateforme TikTok semble avoir trouvé un moyen de divertir son auditoire avec la perte de son odorat due à la COVID-19. Si vous venez d’arriver en 2020, il s’agit bel et bien d’un symptôme du virus.

Bref, Russell Donnelly, âgé de 30 ans et résident du New Jersey, explique dans une vidéo publiée le 7 novembre dernier et visionnée près de 2 millions de fois, qu’il ne peut plus rien goûter parce qu’il a été testé positif au nouveau coronavirus.

«Les gens m’ont demandé de manger des choses dégoûtantes, mais je n’ai rien de tout ça à la maison alors je vais manger des choses “fortes ou piquantes”», affirme-t-il dans la vidéo.

Ainsi, après avoir dit ça, il prend une croquée d’oignon rouge, un shooter de jus de citron et une bouchée de pâte à l’ail.

«Rien», dit-il en ingurgitant les aliments et en faisant référence à sa capacité de goûter quelque chose.

Il a évidemment fait d’autres vidéos dans lesquelles il s’attaque à des aliments un peu plus répugnants et forts au goût tels que des anchois, des câpres, du vinaigre balsamique, des biscuits Oreo au wasabi et de la moutarde dans un verre de lait, pour ne nommer que ceux-là.

Par ailleurs, il semble que le mot-clic #covidtastetest soit en vogue chez les utilisateurs de TikTok qui ont perdu l’odorat pour les mêmes raisons que Donnelly. Plusieurs personnes se sont filmées en faisant la même chose avec divers aliments.

Ne faites pas ça à la maison, les jeunes, et suivez les consignes de la santé publique!

