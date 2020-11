Dolly Parton a financé la recherche sur le vaccin contre la COVID-19 qui pourrait tous nous sauver

Depuis le début de cette pandémie, il y a des scientifiques qui travaillent de 9 à 5 pour tenter de trouver le remède qui nous guérira de ce fléau... et ils ont récemment eu l'aide de Dolly Parton.

C'est quoi le lien?

Eh bien, la société biotechnologique Moderna a affirmé cette semaine que son vaccin était efficace à 94,5%, une annonce qui amène de l’espoir dans le monde, mais cette nouvelle ne serait possiblement jamais arrivée sans l’aide de la chanteuse country Dolly Parton!

En avril dernier, la vedette américaine a fait un don d’un million de dollars pour la recherche sur le nouveau coronavirus à l’Université Vanderbilt.

Un peu plus de sept mois plus tard, on apprend que le don de l'interprète de Jolene a servi à financer la recherche pour le vaccin de Moderna.

Le nom de Parton apparaît dans des documents préliminaires sur le vaccin.

Le don de la chanteuse avait à l’origine été fait en l'honneur de son ami et professeur à Vanderbilt, le Dr Naji Abumrad.

