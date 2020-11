Raël veut combattre la distanciation sociale avec des câlins gratuits

Alors que la pandémie de COVID-19 s’aggrave partout sur Terre et que la planète attend avec impatience les premiers vaccins pour la contrer, les Raëliens, eux, veulent vous faire des gros colleux.



Le nombre de cas monte à peu près partout.



Le nombre de décès augmente à peu près partout.

La deuxième vague frappe aussi durement, sinon plus, que la première.



Mais Raël et ses disciples vous attendent au coin d’une rue avec une pancarte «Free Hugs», parce que, eux, ils sont tannés des mesures de distanciation sociale.



Le Figaro rapportait en effet ce matin que «Le mouvement raëlien, qui revendique plusieurs dizaines de milliers de membres à travers le monde, a annoncé dans un communiqué relancer cette pratique pour lutter contre la distanciation sociale, jugée “criminelle” et revendique “la liberté de mettre en danger sa propre vie”».

Depuis 2014, les Raëliens (qui sont considérés comme une secte en France depuis 1995) lanceraient davantage de campagnes du genre pour accroître leur influence et recruter de nouveaux membres.



Brigitte Boisselier, la porte-parole du mouvement Raëlien international, a affirmé que «la campagne raëlienne des câlins gratuits a déjà repris en Amérique du Nord et en Europe avec un grand succès».



Permettez-nous d’en douter avec une joie à peine dissumulée.

On n’a pas encore rencontré de manifestant Raëlien câlineux dans les rues de Montréal, mais une chose est sûre, on ne le laisserait pas s’approcher à moins de deux mètres de nous.

