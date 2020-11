Les gros sapins de Noël de New York et Cincinnati sont très laids

Un sapin de Noël sans décorations, c’est laid.

Plus un sapin est gros, plus on voit ses défauts. C'est logique.

Justement, les villes américaines de Cincinnati et New York ont érigé leur énorme sapin de Noël récemment. Eh oui, les internautes en ont profité pour se moquer de l’allure des conifères.

Commençons par celui de Fountain Square, à Cincinnati.

Le voici.

C’est vrai qu’il est laid rare.

If 2020 were a Christmas tree presented by Fountain Square pic.twitter.com/d3ROLOTyqQ — Sam Demmler (@samdemmler4) November 10, 2020

Même sur la page Facebook de Fountain Square, on écrit que l’arbre était à l’image de 2020...

Poursuivons avec le fameux sapin de Noël du Rockefeller Center, à New York.

Il est moins pire, mais il manque d’amour, un peu.

Rappelons que Montréal, en 2016, a aussi eu son sapin de Noël affreux à l’angle des rues Jeanne-Mance et Sainte-Catherine.

Arrêtez de rire!

Photo d'archives, Hugo Duchaine

