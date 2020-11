Marcel Leboeuf va venir livrer des produits chez vous

Êtes-vous amateurs de produits du terroir ainsi que du comédien Marcel Leboeuf?

• À lire aussi: 37 couples québécois dont vous avez oublié l'existence

C’est une question-piège: c’est impossible de ne pas aimer ces deux choses-là.

En ce temps des Fêtes, c’est maintenant possible de joindre l’utile à l’agréable et de recevoir la visite de Marcel, qui vous livre des délicieux produits du Domaine Correlieu.

Si vous achetez pour 30$ de ses produits, Marcel Leboeuf va vous les livrer personnellement chez vous!

Une grande variété de produits différents est disponible.

«Vous n'avez pas encore goûté au fameux beurre d'érable de Marcel Leboeuf? Il est, bien honnêtement, à se rouler par terre. Commandez-le dès maintenant et ajoutez à votre liste son incontournable confit d'oignons, raisins et Porto, sa confiture de poires et raisins, sa gelée de Porto, de piment ou de raisins, pommes et érable, son sirop d'érable ambré ou clair, son sucre d'érable granulé... Miam!»

En plus, 40% des profits des ventes seront remis à la fondation Mères du Monde en Santé, un OSBL qui vient en aide aux femmes africaines souffrant d'incontinence sévère à la suite d'un accouchement difficile.

Par contre, pour participer vous devez être résident des Basses-Laurentides ou des Laurentides.

Tous les détails sont ici!

Mettez un peu de Marcel dans votre vie pour égayer cette année difficile!

Aussi sur le Sac:

s

s