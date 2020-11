Décorations de Noël en forme de pénis: un maire s’excuse mais préfère en rigoler

Quelque temps après avoir fait installer une centaine de décorations de Noël ayant une apparence phallique, le bourgmestre d’Audembourg, en Belgique, s’est dit désolé.



Les installations lumineuses constituées d’une colonne de lumières blanches surmontée par une demi-sphère de couleur bleue ne laissent aucun doute: elles ont la forme d’un pénis.

Et cela, même le maire de la commune l’admet

Mayor ‘sorry’ for covering town in penis-shaped Christmas lights https://t.co/NL1GJBOtvR — The US Sun (@TheSunUS) November 19, 2020



«Bien sûr, ce n'était pas l'intention de placer des lumières de Noël qui rappellent des pénis mais nous voyons plutôt le côté amusant de la scène. J'ai déjà quelqu'un qui veut cet éclairage devant la porte», a indiqué Anthony Dumarey au média flamand Het Laatste Nieuws.

Les éclairages ont été conçus et fabriqués par des employés municipaux, dans le but de réduire les coûts.



«Si on les avait achetées, ça nous aurait coûté le triple du prix», a indiqué Dumarey.



«Le blanc et le bleu font référence aux couleurs de la ville et notre service technique s'est chargé lui-même de fabriquer les ornements l'été dernier. Sans éclairage, l'allusion était beaucoup moins visible», a-t-il ajouté.

Cela n’a pas pris de temps aux habitants d’Audembourg avant de constater la similitude entre les nouveaux ornements et les organes génitaux mâles.



«Bien sûr, ce n’était pas notre intention d’installer des lumières de Noël qui font penser à des pénis», a dit le premier magistrat de la ville.



«Mais nous prenons cela à la légère. Moi-même, je vois le côté amusant. On en a besoin en cette période sombre et difficile.»

Malgré la controverse, les lumières-pénis resteront en place.



«Je ne vois aucune raison de les enlever ou de les remplacer», a conclu Dumarey.

