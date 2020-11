Manon Massé félicite un couple homosexuel d’Occupation double

Des fois, la politique rencontre le grand public.

C’est ce qui s’est produit, vendredi, alors que la co-porte-parole de Québec solidaire Manon Massé a félicité Cintia et Marjorie.

Qui? Il s’agit du premier couple homosexuel formé à la populaire téléréalité Occupation double. Elles ont été éliminées de l'aventure jeudi.

«Cintia, Marjorie, vous n’avez peut-être pas gagné l’émission, mais, un peu comme Khate l’an dernier, première candidate trans à l'émission, vous avez brisé, dans un certain sens, un autre plafond de verre. C’est toute la société qui gagne à voir plus de diversité sexuelle à l’écran et dans nos médias», a-t-elle écrit.

«Vous avez perdu cette année. On a encore collectivement perdu cette année. Ce sont des rappels qu'on a encore bien du chemin devant nous. N'empêche, une conversation qui n'existait pas avant émerge et je trouve ça bien. Les mentalités évoluent avec ce genre de présence à la télé. Cela dit, félicitations, mesdames. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, vous le méritez tout autant que n’importe qui, et ne laissez jamais personne vous faire croire le contraire!» a-t-elle ajouté.

