Un homme devient instantanément millionnaire quand une météorite défonce le toit de sa véranda

Josua Hutagalung, 33 ans, de Kolang en Indonésie a gagné le gros lot au début du mois d’août dernier quand il a entendu un bruit assourdissant derrière sa maison.

Celui qui est fabricant de cercueils travaillait dans son atelier et s’est donc rué vers l’extérieur pour en découvrir la cause.

Ce qu’il a vu l’a stupéfait: le toit de sa véranda était percé et une roche noire brillante s’était incrustée d’une quinzaine de centimètres dans le sol de son jardin.

«Quand j’ai pris la pierre pour l’amener dans la maison, elle était encore chaude. Le bruit était si fort qu’il en a fait trembler les murs», a-t-il déclaré à Kompas, un média local.

Hutagalung a tout de suite compris qu’il était très chanceux pour deux raisons: un, s’il avait été atteint par cet objet céleste voyageant à une vitesse inouïe, il serait assurément mort; et deux, cette roche devait valoir une fortune pour les passionnés d’astronomie.

Il a alors filmé sa découverte et a partagé sa vidéo sur Facebook.



Des experts de partout dans le monde l’ont alors contacté pour tenter de mettre la main sur le bolide.



C’est un Américain du nom de Jared Collins qui a joué les intermédiaires entre l’Indonésien et l’acheteur éventuel, Jay Piatek, un collectionneur de météorites américain.

«Mon téléphone s’est mis à sonner avec plein d’offres complètement folles me demandant de sauter dans un avion et d’aller acheter la météorite», a raconté Collins. «C’était en plein milieu de la crise de la COVID et franchement, j’hésitais entre l’acheter pour moi-même ou travailler de concert avec des scientifiques et des collectionneurs. J’ai amené le plus d’argent que je pouvais réunir et je suis allé trouver Josua, qui s’est avéré un fin négociateur».



Constituée de 2,1 kilogrammes de chondrite carbonée valant 1115 dollars canadiens le gramme, la météorite a donc été vendue pour 2,42 millions de dollars canadiens.



Piatek a ensuite confié la roche au Centre d’étude des météorites de l’université d’Arizona.

Elle pourrait dater de l’époque de la formation de notre système solaire, il y a 4,5 milliards d’années, ce qui lui confère une valeur scientifique énorme.

Hutagalung, lui, a pris sa retraite à 33 ans et a fait construire une église.



On vous souhaite, à vous aussi, une météorite dans votre cour, mais pas à trop de monde en même temps, s’il-vous-plaît.

