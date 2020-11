Le chien du prince William et de Kate est mort

Lupo, le chien princier, n'est plus.

• À lire aussi: Le prince William se réjouit de l'ouverture d'une enquête sur une affaire impliquant sa mère, Lady Di

• À lire aussi: Martin Matte et Laurence Leboeuf adoptent un bébé chien

Le prince William et Kate Middleton ont annoncé dimanche, via Instagram, que leur toutou avait rendu l’âme.

L’épagneul anglais vivait avec le duc et la duchesse de Cambridge depuis 2011.

La légende veut que le chien ait même choisi le prénom de George, le fils aîné du couple et celui qui sera roi un jour.

AFP

Kate et William auraient écrit des noms de bébé sur des bouts de papier et auraient attendu que le chien en prenne un. Et Lupo aurait choisi celui de George.

Le chien à propos duquel une série de livres pour enfants a été écrite figure aussi sur plusieurs photos officielles du prince héritier et de sa famille.

AFP

Nous ne connaissons pas les circonstances entourant le décès du chien royal.

Aussi sur le Sac:

s

s