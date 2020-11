Martin Matte et Laurence Leboeuf adoptent un bébé chien

Martin Matte a procédé aux grandes présentations, dimanche après-midi, alors qu'il a choisi de montrer au Québec la jolie face du nouveau membre de sa famille.

En effet, l'humoriste a dévoilé, sur ses réseaux sociaux, des photos d'un magnifique chiot, un golden retriever absolument adorable!







«Nouveau membre familial», a écrit le spécialiste des malaises. Sur Facebook, en un peu plus d'une heure, ce sont près de 26 000 mentions «J'aime» que le comique est allé chercher sous sa publication grâce à la binette de son nouveau toutou.

De son côté, la comédienne Laurence Leboeuf a partagé la même photo de l'animal baptisé Billie. Elle a aussi dévoilé une deuxième photo. (Vous pouvez la voir en cliquant sur la flèche de droite.)

«Follement en amour...completely in love... Billie», a écrit la femme de 34 ans.

Et on la comprend. Quel adorable golden!



Plusieurs internautes, aussi propriétaires de la même race de chien, ont mentionné à quel point il s'agissait d'un bon choix et que les golden sont d'excellents compagnons pour la famille.

