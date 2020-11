Le chanteur des Sex Pistols s’est fait mordre le pénis par une puce

John Lydon, connu pour ses nombreux projets musicaux tels que les Sex Pistols et PIL, a avoué s’être fait mordre le bout du pénis par une puce après avoir voulu sauver des écureuils.

L’homme de 64 ans a affirmé que tout son corps était recouvert de morsures après avoir interagi avec les petits rongeurs, près de sa maison à Venice Beach, en Californie. Mais c’est surtout la morsure sur le pénis qui a retenu l’attention.

C’est dans son nouveau livre I Could Be Wrong, I Could Be Right que le rockeur boursouflé raconte son périple. Mais il ne veut surtout pas qu’on tienne les écureuils responsables de son malheur.

Nous n'en avions pas l’intention.

L'interprète vocal d’Anarchy in the UK affirme avoir ouvert sa porte et son cœur à la faune entourant sa résidence. Il dit même déverser beaucoup d'argent pour nourrir ces petites créatures.

Nous souhaitons un prompt rétablissement au pénis de Johnny Rotten.

