Marilou est triste que les gens se moquent de son sapin

Dans A Charlie Brown Christmas, un classique des Fêtes de 1965, croyant que Noël est en train de devenir trop commercial, le personnage-titre de l'œuvre décide de choisir un petit sapin à l’allure triste plutôt qu’un majestueux sapin garni.

Évidemment, les amis de Charlie Brown ne sont pas contents de son choix et se moquent de lui.

Finalement, avec un peu d’amour, le sapin de Charlie Brown devient aussi beau que n’importe quel autre.

Parlons maintenant de Marilou.

Dimanche, la femme d’affaires, cuisinière, chanteuse et personnalité web a publié une photo de son sapin sur les réseaux sociaux.

Son sapin n’est ni le plus gros, ni le plus beau, mais c’est facile de constater qu’il a été monté avec beaucoup de soin et d’amour.

Par contre, certains grincheux ont préféré dénigrer le petit conifère. Ils n’ont visiblement rien retenu du Charlie Brown de Noël...

Marilou a répondu aux détracteurs de son arbre en story.

«Quand tu mets une photo de ton sapin naturel sur Facebook et que tu te rends compte que les gens pensent que les sapins sont tous identiques et poussent chez Costco.»

Tous les sapins sont beaux. Tous les sapins sont importants.

Joyeuses Fêtes Marilou.

