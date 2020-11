Obama donne le feu vert à Drake pour qu’il le joue dans un film

Autrefois, Barack Obama était le président des États-Unis d’Amérique.

• À lire aussi: [VIDÉO] Barack Obama réussit un panier digne des ligues majeures

Maintenant, il fait autre chose.

Dans une récente entrevue avec un gars qui s’appelle Speedy Morman, l’ancien POTUS a affirmé s’être fait demander ce qu'il pense de Drake pour le jouer dans un éventuel film sur sa vie.

«Drake semble être capable de faire tout ce qu’il veut. C'est un “brother” très très talentueux.»

«Si l’occasion se présente, et il est prêt? Vous savez quoi, Drake a l'approbation - et c’est vraiment important - de ma famille pour me jouer. Je suspecte que Malia et Sasha seraient très satisfaites du choix.»

Ça tombe bien. Le rappeur canadien le plus connu a déjà manifesté l’intérêt d’incarner Obama dans un film.

En 2010, lors d’une entrevue avec Paper Magazine, Drake a affirmé qu’il espérait que quelqu’un fasse un film sur la vie de Barack parce qu’il se sentait à la hauteur de le personnifier.

Started from the bottom.

Sondage Trouvez-vous que Drake ferait un bon Obama? Oui Bof Partagez votre résultat sur Facebook

Aussi sur le Sac:

s

s