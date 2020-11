Cartes de Noël: 13 magnifiques créations québécoises à poster aux gens que vous aimez

Les Fêtes 2020 seront pas mal différentes cette année.

Pas de buffet, pas de tournée de becs, pas de parenté éloignée, pas d’immense pain sandwich à partager en grosse gang.

• À lire aussi: Bébé Yoda: 15 idées-cadeaux de Noël pour tous ceux qui tripent sur le personnage de Star Wars

• À lire aussi: 11 tasses québécoises parfaites pour rendre ta vie moins plate

Pourquoi alors ne pas prendre le temps d’écrire un message plein d’amour à vos proches que vous ne pourrez pas voir autant que vous le voudriez? Faisons revivre la tradition des cartes de souhaits!

Et rédiger vos vœux d’amour et de paix dans une jolie création québécoise, c’est encore plus doux.

Voici 13 cartes de Noël de création québécoise pour les Fêtes 2020:

Vous n'avez qu'à cliquer sur les liens en bleu pour découvrir les sites des créateurs!

Merci Bonsoir

Etsy

Les ptits mosus - Cat Lavoie

Les ptits mosus - Cat Lavoie

Oui Manon

Merci Bonsoir

Etsy

Etsy

Oui Manon

Society6

Petits mots

On vous souhaite une bonne rédaction, la santé et du bonheur!

À VOIR AUSSI SUR LE SAC DE CHIPS

s

s