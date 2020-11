6 records complètement capotés trouvés dans le livre Guinness des records 2021

Depuis 1955, le livre Guinness des records recense les exploits de l’Homme, qu’ils soient volontaires ou causés par la nature.

L’édition 2021 de la Bible des records ne fait pas exception à la règle et propose encore une fois une panoplie de faits d’armes dans tous les domaines.

Le Sac de Chips a pu consulter la nouvelle mouture du Guinness et vous dévoile aujourd’hui certains extraits parmi les plus étonnants qu’on a pu y trouver.

Voici 6 records capotés trouvés dans le Guinness 2021:

La plus longue chaîne de papiers de gomme à mâcher

Courtoisie Guinness World Records

Gary Michael Duschl a commencé à tresser des emballages de paquets de gomme en 1965. Sa chaîne de papiers fait actuellement plus de 32 kilomètres de long, soit la distance entre l’aéroport de Dorval et l’extrémité est de l’île de Montréal.

Le plus rapide à courir 160 km sur un tapis roulant

Courtoisie Guinness World Records

Suresh Joachim a remporté plus de 37 records du monde différents et a détenu un record à plusieurs reprises, résultant à 43 titres Guinness World Records. Un de ses impressionnants est celui où il a couru 160 km (100 milles) sur un tapis roulant en seulement 13 heures 42 minutes et 33 secondes.

L'homme le plus petit (mobile)

Courtoisie Guinness World Records

Edward Nino Hernandez est le plus petit homme au monde en mesure de se déplacer. Ce Colombien de 33 ans fait 72,1 centimètres de haut.

Le rat qui détient le record de «high fives» en 30 secondes

Courtoisie Guinness World Records

Frankie, un rat siamois doré guidé par l’Anglais Luke Roberts, a levé alternativement les pattes avant 28 fois en 30 secondes, le 5 octobre 2019. Bravo Frankie!

Le plus de tractions en 24h et le plus de burpees en 24h par Eva Clarke

Courtoisie Guinness World Records

La légende australienne du fitness Eva Clarke détient de nombreux records, dont plusieurs sont des prouesses sur 24 heures, ce qu’elle trouve encore plus exigeant. Ses 3737 tractions et ses 12 003 burpees en sont de bons exemples. D’ailleurs, 12 003, c’est 2000 de plus que le record masculin...

Le plus grand nombre de coup au sol de Boleadoras en 1 minute

Courtoisie Guinness World Records

C’est la Québécoise Sarah Louis-Jean, connue sous le nom d’artiste Happy Feet au Cirque du Soleil, qui est la recordwoman mondiale. Les boleadoras sont des instruments faits de boules fixées à une corde que l’artiste manie en faisant des mouvements circulaires, les boules émettant un bruit lorsqu’elles frappent le sol. Lors de son record, Sarah a réussi à taper 385 fois au sol en une minute.

