Ils nourrissent 200 personnes à l’Action de grâce avec le dépôt pour le traiteur de leur mariage annulé

Un couple de l’Illinois a tristement dû annuler ses plans de mariage quand la pandémie de la COVID-19 a paralysé la planète.

Emily Bugg, 33 ans, et Billy Lewis, 34 ans, se sont rencontrés sur l’application Bumble en 2017 et se sont mariés au civil le 1er octobre dernier à l'hôtel de ville de Chicago, sans cérémonie.

Ils ont décidé d’utiliser leur dépôt non remboursable de 5000$ à leur traiteur pour commander 200 repas de l’Action de grâce pour les clients de Thresholds, un organisme à but non lucratif venant en aide aux personnes atteintes de maladies mentales et de problèmes de toxicomanie.

Bugg a expliqué lors d’une entrevue à Good Morning America que l’annulation de leur grand mariage n’est pas la pire chose qui aurait pu leur arriver. «Nous sommes heureux d'être mariés, et nous sommes très heureux d'avoir pu aider les clients de Thresholds à ressentir le lien d'un repas de l’Action de grâce, à la suite de l'annulation du mariage.»

Le repas, préparé par Big Delicious Planet, comprenait de la dinde, des légumes et de la purée de pommes de terre. Le personnel de Thresholds a emballé les repas avec les traiteurs, puis a livré les repas au domicile des clients avant les vacances.

Quant au lieu où devait se tenir leur mariage, Salvage One, le dépôt a été consacré à un événement futur pour la Epilepsy Foundation, une cause qui tient à cœur à Bugg.

Une belle histoire qui inspire les cœurs et l’appétit.

