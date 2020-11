Caroline Néron annonce qu'elle jouera une «escorte» de luxe dans District 31

Caroline Néron était de passage à Tout le monde en parle, dimanche soir, pour annoncer une grande nouvelle: elle se joint à la distribution de District 31.

La comédienne, qui a récemment renoué avec le jeu dans le film La déesse des mouches à feu, sera de la partie dans les prochains épisodes de la populaire quotidienne.



Elle incarnera le rôle de Pascale Lanier, une «escorte» de luxe. On pourra la voir dès le 7 décembre.

Un premier extrait a été présenté, alors que la principale intéressée n'avait elle-même pas encore vu ce dont avait l'air son personnage au petit écran. On peut la voir être questionnée par Normand Auclair, enquêteur à la Sûreté du Québec campé par le comédien Hugo Giroux.

À la vue des premières images, Caroline Néron s'est dite à la fois nerveuse et choyée de faire partie de l'aventure de District 31, en plus de donner quelques précisions par rapport au personnage de Pascale Lanier.



«C'est un personnage fort. Elle est sûre d'elle. C'est une menteuse, une manipulatrice. Tout ce que je haïs chez quelqu'un, mais que j'aime jouer», a-t-elle lancé.

Voici deux photos de l'actrice dans son nouveau rôle:



Nouveaux projets

La comédienne et femme d'affaires a abordé d'autres sujets lors de son entrevue avec Guy A Lepage, dont sa nouvelle entreprise de bijoux ainsi que sa performance dans le film La déesse des mouches à feu, en plus de son retour en musique avec la reprise de Si j'étais un homme de Diane Tell.

À ce sujet, elle a d'ailleurs confirmé qu'elle n'avait pas de projet de nouvel album en route.

Caroline Néron a aussi révélé que lors de son dernier passage à Tout le monde en parle, en 2019, qui avait grandement fait réagir et qui lui avait valu beaucoup de critiques, elle commençait une dépression sans le savoir.

La femme de 47 ans affirme aujourd'hui se porter beaucoup mieux.



