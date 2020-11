André Ducharme quitte «Un souper presque parfait» avec un message touchant

Surprise générale! André Ducharme vient tout juste d'annoncer qu'il quittait son rôle dans l'émission Un souper presque parfait.



C'est dans un long texte très touchant publié sur la page Facebook de l'émission quotidienne que le narrateur a dévoilé qu'il quittait le navire. C'est le 3 novembre dernier, après 10 ans et demi et 1405 émissions derrière la cravate que André Ducharme a enregistré sa dernière animation, non pas sans tristesse.

On vous invite à lire son texte en entier, dans lequel il explique sa décision, qui n'a évidemment pas été facile à prendre!

Printemps 2010… Guillaume Lespérance entre dans mon bureau de Tout le monde en parle pour me parler d’une nouvelle série... Publié par Un Souper presque parfait sur Lundi 30 novembre 2020



En commentaires, de nombreux téléspectateurs se sont demandé ce que cette nouvelle aurait comme impact sur l'émission. S'agit-il de la fin de la compétition culinaire? Pour l'instant, rien n'est certain.

En effet, en commentaires, l'équipe derrière l'émission a expliqué ne pas savoir ce dont aurait l'air la suite pour l'émission, en demandant aux abonnés de «rester à l'affût» pour d'autres nouvelles.





Rappelons que cette saison-ci, pandémie oblige, l'équipe a épluché de fond en comble ses archives afin de présenter des épisodes spéciaux avec des thématiques et des entrevues avec certains candidats marquants pour savoir ce qu'ils sont devenus.

