Quelqu’un vend un harmonica ayant appartenu à Kevin Parent et le texte de l’annonce est sublime

Chaque année, le Petit Robert et le Larousse se font une fierté de dévoiler les nouveaux mots qui figurent dans leur plus récente édition.



Il est trop tôt pour savoir quelles seront les nouveautés ainsi admises en 2022, mais grâce à Kevin Parent, un verbe ayant malheureusement connu son heure de gloire l’été dernier en fera peut-être partie: grainer.

On se souvient en effet que le populaire chanteur avait été visé par des allégations d’inconduite sexuelle, lui qui, apparemment, aimait «grainer» les verres d’alcool des jeunes femmes dans les bars de la métropole.



Au vu et au su de ces allégations, une personne qui possède un harmonica ayant déjà appartenu au chanteur de «Seigneur» a décidé de s’en départir via Kijiji.

Image Kijiji



Dans l’annonce, la personne qui vend l’instrument à vent revient sur les circonstances dans lesquelles elle a pu l’acquérir.

«Kevin avait bu sur scène, c’etait un soir de celebration pour lui. Et dans un élan d’ébriété, il a lancé son harmonica avec son porte harmonica dans le bain de foule. Assistant au spectacle en première rangée et mesurant 181cm, j’ai attrapé le precieux tresor sous le regard jaloux de ses fans», explique la personne.

Image Kijiji



Comme raison de la vente, elle évoque ensuite: «Les récents événements ont eu raison de moi, et j’ai pris la décision de me départir de l’instrument à vent, puisque je condamne fermement le grainage de verres.»



On comprend ça.

L’harmonica de Kevin Parent est disponible au coût de 80$ et plus de 1200 personnes ont déjà consulté l’annonce.



Faites vite si vous êtes intéressé!

