Sol Zanetti va enfin pouvoir exprimer son «italianité» avec cet émoji

On savait que ça s’en venait, mais on dirait que le député de Québec solidaire Sol Zanetti l’attendait plus que nous.

L’émoji de «main italienne» est enfin disponible.

«Ça y est. C’est arrivé. Un grand jour. Attendez un peu que je revienne de mon congé parental... Avec ce nouvel émoji, mon italianité va pouvoir s’exprimer sans ambage[s] et dans toute sa précision pour mettre en lumière les absurdités de l’action gouvernementale. 2021... ça va barder!» peut-on lire dans la publication de l’élu de Québec.

Nous avons très hâte de voir M. Zanetti se servir de cet émoji au quotidien.

