23 livres que François Legault a lus depuis le début de la crise pandémique

J’ai lu Nous méritons mieux – Repenser les médias au Québec de Marie-France Bazzo.

Elle voit de plus en plus, chez les chroniqueurs, une division «diversitaires-identitaires».

Elle a fait plus de place à des conservateurs-identitaires comme Christian Dufour et Mathieu Bock-Côté. pic.twitter.com/r7bUktUSkt