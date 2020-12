L’acteur anciennement connu sous le nom d’Ellen Page annonce être trans

Elliot Page, connu pour ses rôles dans les films Juno, et plus récemment The Umbrella Academy sur Netflix, vient d'annoncer qu’il est trangenre.

L’acteur autrefois connu comme Ellen Page a informé ses fans dans une publication sur sa page Instagram.

«Bonjour mes amis, je veux partager avec vous que je suis trans, mes pronoms sont lui/il et mon nom est Elliot. Je me sens privilégié de vous écrire ceci. D’être ici. D’être arrivé ici dans ma vie.»

L’acteur originaire de Halifax a fait part de la gratitude qu’il ressentait face au soutien qu’il a reçu de ses proches ainsi que de la communauté trans au cours de sa transition.

«J’aime que je suis trans. J’aime que je suis queer. Le plus que j’accepte pleinement qui je suis, le plus que je rêve, le plus que mon coeur grandit et le plus que je me développe. À toutes les personnes trans qui ont souffert de harcèlement, de dégoût de soi, d’abus et de menaces de violence quotidienne: je vous vois, je vous aime, et je vais faire tout ce que je peux pour rendre ce monde meilleur.»

Page s’était fait découvrir du grand public en 2005 dans le thriller psychologique Hard Candy. Deux ans plus tard, il était nommé aux Oscars pour son interprétation de Juno dans le film du même nom. Depuis, il a joué dans plusieurs films comme la série X-men, Inception et Whip It!.

En 2019, Elliot a réalisé son premier film There's Something in the Water, un documentaire étudiant le racisme environnemental.

