On sait maintenant ce qui est arrivé au monolithe du désert de l’Utah

Un photographe américain a levé le voile sur l’énigmatique destin du monolithe qui avait été découvert la semaine dernière dans le désert de l’Utah.

En fin de semaine dernière, Ross Bernards, un photographe et pilote de drone, a fait fi des recommandations de la sécurité publique de l’Utah et est parti à la recherche de la mystérieuse stèle métallique en compagnie de trois de ses amis.

Les autorités avaient tenté de décourager tous les aventuriers amateurs de s’y rendre en raison des dangers reliés à l’isolement de la région où se situait le monolithe, mais cela n’a pas empêché Bernards le retrouver facilement.

Le reste de l’histoire, il l’a raconté dans une publication Instagram qui a été mise en ligne ce lundi.

Après 6h de route au beau milieu de l’Utah, son petit groupe est finalement arrivé à l’entrée du sentier menant au monolithe vers 19 heures, après avoir croisé des «mers de voitures».

Ils ont croisé un groupe d’explorateurs improvisés comme eux en marchant vers le mystérieux monument, puis, en mettant les pieds sur le site où il était planté, ils ont constaté qu’un autre petit groupe y était déjà.

Ces derniers sont toutefois partis rapidement, ce qui a donné à Bernards et ses amis l’«exclusivité» du monolithe pour une heure et quarante minutes.

Ils ont pris les photos qu’ils voulaient et en ont profité abondamment quand de nouvelles voix se sont fait entendre dans le sentier.

Après plus d’une heure et demie à avoir pour eux seuls l’objet le plus fascinant de la dernière semaine sur Internet, le moment était venu de le partager avec d’autres humains.



Selon Bernards, il était à ce moment-là 20h40.

Quatre hommes sont alors arrivés. Après avoir donné quelques poussées au monument, l’un d’entre eux aurait dit: «J’espère que vous avez déjà pris vos photos», puis il aurait recommencé à pousser le monolithe, jusqu’à ce que ce dernier penche d’un côté.

Il aurait ensuite crié à ses amis qu’ils n'auraient pas besoin de leurs outils.



Un autre des nouveaux arrivants aurait déclaré: «C’est pour ça qu’on ne doit pas laisser de déchets dans le désert.»

Puis, les quatre hommes ont trouvé le moyen d’abattre le monolithe au sol, dans un bruit assourdissant, selon Bernards.

Ils l’ont finalement brisé en plusieurs morceaux et ont utilisé une brouette pour les amener avec eux à l’extérieur du site.



«Ne laissez aucune trace», a dit l’un des quatre destructeurs du monolithe au groupe de Bernards, en se retournant avant de partir.

Il était, selon le photographe, 20h48 à ce moment-là.

Dans sa publication Instagram, Bernards explique finalement pourquoi il n’a pas tenté de s’interposer ou d'empêcher la destruction de l’immense objet de métal.



«Ils ont eu raison de l’enlever», écrit-il. «Nous avons passé la nuit dans le coin et le jour suivant, nous sommes montés au sommet d’une colline. De là-haut, on pouvait voir environ 70 voitures (et un avion) qui allaient et qui venaient. Il y avait des voitures stationnées partout dans le paysage délicat du désert. Personne ne suivait de sentier ou ne circulait dans le chemin du précédent. On pouvait littéralement voir des gens arriver de toutes les directions pour l’atteindre, en endommageant de façon permanente un paysage immaculé. Mère Nature est une artiste. C’est mieux de laisser son art à l’état sauvage, avec elle.»

C’est un point de vue intéressant...auquel il aurait peut-être dû penser avant de le faire lui-même.

Quoique, sans son apport, on ne saurait peut-être pas du tout ce qui est arrivé au mystérieux monolithe...



On ne sait plus quoi penser.

