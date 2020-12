Un jeu Monopoly édition spéciale Metallica est maintenant disponible et la ville de Québec en fait partie

Un jeu Monopoly célébrant les tournées mondiales du plus célèbre quatuor metal vient d’apparaître sur le marché, juste à temps pour Noël. (C’est Metallica, après tout...)



Le milieu du diagramme de Venn entrecroisant les ensembles «Passionnés de Monopoly» et «Fan de Metallica» étant sans doute considérable, les deux entreprises de divertissement ont décidé de collaborer pour la deuxième fois.

Cette fois-ci, on met de l’avant les tournées mondiales de la bande à James Hetfield, qui est devenue en 2013 le premier groupe musical à performer sur les sept continents.



Dans le nouveau jeu, les participants circulent à travers les villes préférées de Metallica à travers l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Afrique, l’Asie, l’Australie et même l’Antarctique grâce à des pions spéciaux inspirés de l’univers Metallica.

Image Metallica

On remarque Lady Justice, le cercueil de Death Magnetic, la chaise électrique de Ride the Lightning, la croix de Master of Puppets, la toilette Metal Up Your Ass, et le Scary Guy.

D’ailleurs, grâce à notre oeil de lynx affuté comme le couteau d’un renard futé, on a remarqué que la ville de Québec en ferait partie.

Image Metallica



C’est flou, mais ça ressemble.



On ne sait pas combien de Metalli-Bucks vaut Québec, par contre. On espère que c’est plus du genre «Promenade» qu’«Avenue Baltique»...

Le Monopoly Metallica World Tour Edition se détaille à 39,99$ (étatsuniens, il va sans dire...)



Évidemment, qui dit «mercantilisme rock’n’roll» dit également «fans fâchés».



Lorsque Metallica a fait l’annonce de leur plus récente bébelle sur Facebook, certains de leurs abonnés ont profité de l’occasion pour leur souligner (avec peu de délicatesse) leur opportunisme et leur rappeler la bataille menée, il y a maintenant très longtemps, contre Napster.

Allez lire les commentaires, ça vaut la peine!

