[VIDÉO] Les plus grands malaises de 2020

Vous connaissez le dicton: «Une année sans malaises, c'est comme un gâteau sans crémage: c'est plate».



Et on ne s'est pas ennuyés parce que l'an de grâce 2020 fut en quelque sorte un très long malaise généralisé.

La pandémie d'une ampleur inégalée, on ne la compte même pas. Elle est hors-concours.



Pour le reste, les petits malaises taquins du quotidien, on a recensé la crème, que l'on vous présente dans la vidéo ci-haut.



▲▲▲

