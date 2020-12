[VIDÉO] Damien Robitaille accumule des millions de vues avec sa reprise d’un vieux succès dance

Le musicien franco-ontarien Damien Robitaille est en grande forme ces jours-ci.



Depuis le début du confinement, comme vous le savez sans doute, il s’amuse à reprendre des grands succès de la chanson populaire, en les interprétant seul, paroles et musique.

• À lire aussi: Damien Robitaille reprend «Wannabe» des Spice Girls et c’est parfait



La dernière fois que quelqu’un a compté ses reprises (c’est-à-dire lui-même, puisqu’il les numérote), il était rendu à 137.

Après avoir passé les Spice Girls, les Beatles et les Beastie Boys (entre autres) dans son blender, c’est finalement (et à la surprise générale) avec une chanson du groupe Technotronic que son oeuvre a été propulsée dans la sphère mondiale de l’internet viral.



Cette reprise de Pump Up The Jam «fait notre journée» (hehe), à nous et à pas mal de monde sur l’autoroute de l’information.

• À lire aussi: Regarder Janette Bertrand qui regarde Bruno Pelletier chanter pour elle est la chose à faire aujourd’hui

Le pourvoyeur de contenu viral sur Twitter Rex Chapman l’a tweeté, tout comme l’acteur Elijah Woods.

Pump up the jam. Amazing.



Made my day...pic.twitter.com/10612A8cLd — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) December 1, 2020



Depuis, près de 3 millions de personnes ont vu sa performance sur Twitter et des centaines de milliers d’autres l’ont aussi vu sur Facebook, Reddit et toutes les autres plateformes inimaginables.

• À lire aussi: 13 personnalités publiques qui ont grandi dans l’Ontario francophone pré Doug Ford

Un bon exemple de persévérance! (On a imagine qu’il a lu la série de livres quand il était petit...)

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s