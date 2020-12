Les plus belles photos de couple du culturiste qui a épousé sa poupée sexuelle

Yuri Tolochko, un culturiste kazakh qui avait une relation amoureuse tellement sérieuse avec sa poupée sexuelle, a épousé cette dernière, récemment.



Évidemment, le Sac de Chips suit cette histoire avec le plus grand intérêt.

• À lire aussi: Un homme a demandé sa poupée sexuelle en mariage

• À lire aussi: Un culturiste épouse sa poupée sexuelle après l’avoir fiancée il y a un an



C'est avec un mélange de fascination, d'incrédulité et de désespoir que nous avons sélectionné les plus belles photos de ce couple hautement inhabituel.



Nous vous les présentons dans la galerie vidéo ci-haut.



Bonne écoute!

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s