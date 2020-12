Un député libéral compare Legault à Trump et s’excuse

Le député libéral Gregory Kelley aurait peut-être dû tourner ses pouces sept fois avant de tweeter.

M. Kelley a comparé le premier ministre du Québec, François Legault, au controversé président des États-Unis, Donald Trump, jeudi matin, en partageant un article de La Presse canadienne rapportant que M. Legault se donnait une note parfaite quant à sa gestion de la pandémie.

«Trumpian», pouvait-on lire.

Il a retiré sa publication de Twitter quelques instants plus tard. Il s’est également excusé.

Je retire mon dernier tweet. Désolé @francoislegault. — Gregory Kelley (@gharperkelley) December 3, 2020

Visiblement, il ne reste plus beaucoup de temps à la session parlementaire et on sent les élus à fleur de peau.

Le retrait du message de Kelley a été bien reçu à la Coalition avenir Québec. Plusieurs employés politiques ont souligné le geste du député de Jacques-Cartier.

Tout à votre honneur. Bravo ! https://t.co/zH9WCbjmZC — Manuel Dionne (@manueldionne) December 3, 2020

