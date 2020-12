Une femme de 76 ans et son époux de 23 ans lancent leur Onlyfans

En 1994, Aaliyah faisait paraître son classique Age Ain't Nothing but a Number.

26 ans plus tard, un couple avec une différence d’âge de 53 ans nous prouve que ces paroles sont plus vraies que jamais.

...

En 2015, Gary, 18 ans, et Almeda, 71 ans, se sont mariés, deux semaines après s’être rencontrés aux funérailles du fils de cette dernière.

Cinq ans plus tard, c’est toujours l’amour fou entre l’homme de 23 ans et la femme de 76.

Le couple du Tennessee n’a jamais laissé l’opinion des autres atteindre son bonheur, même si la relation controversée a été la cible du jugement de plusieurs.

La prochaine étape

Récemment, les amoureux ont annoncé sur Instagram qu’ils lançaient leur propre page OnlyFans, où ils invitent leurs admirateurs à témoigner de leurs moments les plus intimes.

Pour 10,99$ par mois, vous pourrez donc avoir accès au contenu explicite de Gary et Almeda.

En 2013, après que son époux des 43 dernières années soit décédé après un long combat contre le diabète, Almeda était démolie et ne croyait jamais s’en remettre.

En 2016, la femme a affirmé en entrevue qu’elle n’avait jamais eu l’intention de se caser avec un homme aussi jeune, mais que dès qu’elle l’a rencontré, elle savait qu’il était le bon.

Pour sa part, Gary publie fréquemment des mots doux à propos de son épouse sur les réseaux sociaux.

«Tu es tellement une épouse magnifique de toutes les façons imaginables. Tu me soutiens dans tout ce que je fais, tu me démontres un amour inconditionnel chaque jour et tu me fais rire et sourire, peu importe ce qui nous arrive. Tu es réellement la meilleure mon amour.»

