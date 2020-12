Vous pourriez recevoir un beau chèque de la part de Microsoft en suivant ces étapes

Comme beaucoup d’humains sur cette planète, il y a de fortes chances que vous ayez acheté une licence pour un logiciel Microsoft entre 1998 et 2011.



Si tel est le cas, en tant que résidents du Canada, vous êtes admissibles à un recevoir un dédommagement à la suite d’un recours collectif intenté contre le géant informatique il y a maintenant plusieurs années.

Le recours s’est soldé en faveur des demandeurs en juillet 2018, mais ce n’est que ce mois-ci que les modalités pour toucher les réclamations ont été rendues publiques.

Voici comment faire votre réclamation:

Il faut d’abord se rendre sur le site MonArgentToutDeSuite.ca.



Après avoir d’abord entré vos informations personnelles, on vous demandera ensuite de confirmer pour quel type de produit vous faites une réclamation.

Les produits Microsoft pour lesquels vous pouvez faire une réclamation sont les licences pour ordinateurs personnels de Microsoft MS-DOS, Windows, Office, Word, et/ou Excel.

Vous pouvez avoir acheté des versions PC de MS-DOS, de Windows, d’Office, de Word et/ou d’Excel ou un ordinateur avec les logiciels pré-installés.

Mais attention, la période visée est celle entre le 23 décembre 1998 et le 11 mars 2010 (inclusivement).

Ensuite:

Pour chacun des produits, vous devez apporter des précisions quant au type, à l’année et au lieu de l’achat.



Sans fournir de preuves, il est possible de réclamer jusqu’à 250 dollars pour des licences individuelles ou jusqu’à 650 dollars en bons d’achat pour des licences multiples.



Toutefois, chaque réclamation pour chaque produit ne vous procurera qu’un petit montant allant de 6.50$ et 13.00$.

C’est-à-dire que pour toucher le maximum de 250 dollars sans fournir de preuves d’achat, vous devriez avoir acheté beaucoup beaucoup beaucoup d’ordinateurs PC et de logiciels Microsoft.



Mais ce n’est pas impossible.



Vous avez jusqu’au 23 septembre 2021 pour soumettre votre réclamation.



Mais soyez patients parce que la procédure de réclamation ne sera pas terminée avant le début de l'année 2022.



Bonne chance!

