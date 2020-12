Les plus vieux élus à avoir dirigé le Québec, le Canada, la France et les États-Unis

Avec l’entrée en poste prochaine de Joe Biden en tant que président américain, plusieurs observateurs se soucient de son âge avancé.

Et quand on jette un coup d’œil aux livres d’histoire, on constate en effet que très peu d’élus ont eu la main basse sur la destinée d’un pays à un âge aussi vénérable que 78 ans, comme monsieur Biden.

Bien sûr, quand on parle d’«élus», on parle du merveilleux monde démocratique.

Parce que dans les dictatures, on ne se gêne pas pour rester sur le trône aussi longtemps qu’on le veut!

Voici les dirigeants les plus âgés du Québec, du Canada et tout le tralala...

Québec

Charles-Eugène Boucher de Boucherville a occupé le poste de premier ministre pour un second mandat à partir de l’âge de 69 ans en 1891.

Image d'archives

Canada

Charles Tupper a été désigné premier ministre du Canada à l’âge de 74 ans en 1896.

Image d'archives

États-Unis

D’ici à ce que Joe Biden, du haut de ses 78 ans, entre en poste en janvier prochain, c’est Donald Trump qui a le record de celui qui est devenu président américain alors qu'il était le plus âgé, à 70 ans, en 2016.

AFP

France

C’est à Adolphe Thiers que revient l’honneur d’être devenu le président le plus âgé de la République française, en 1871. Il avait 74 ans.

Image d'archives



Par contre, au niveau municipal, en France, il y avait jusqu’à tout récemment un maire de 100 ans!

AFP



Monde

Mahathir bin Mohamad avait 92 ans lorsqu’il a été élu à la tête de la Malaisie en mai 2018.

Il a toutefois démissionné depuis.

AFP

Notre bonne vieille reine Élisabeth II a 94 ans, elle, mais comme vous le savez sûrement, elle n’a pas été élue.

