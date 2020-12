Une aînée de 102 ans qui a survécu à la grippe espagnole survit à la COVID-19 deux fois

Des fois, ça prend aussi des bonnes nouvelles: une aînée de 102 ans qui a survécu à la grippe espagnole a maintenant battu la COVID-19, non pas une, mais bien deux fois.

Angelina Friedman, une centenaire de North Chester dans l’État de New York, a survécu à l’épidémie de grippe espagnole en 1918.

En avril dernier, elle a combattu une première fois le nouveau coronavirus. Sa fille affirme qu’elle a à nouveau contracté la maladie cet automne.

Mme Friedman s’en est remise et est de retour dans sa résidence. Elle a pu reprendre son rythme de vie et a recommencé à tricoter. À voir dans la vidéo ci-dessus.

