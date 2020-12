Des agentes de bord se tournent vers OnlyFans pour combler les pertes causées par la pandémie

Leurs revenus ayant chuté dramatiquement depuis le début de la pandémie de COVID-19, des agentes de bord vendraient des photos de nudité sur des sites comme OnlyFans pour arrondir les fins de mois.



En Angleterre, des lignes aériennes mènent désormais des enquêtes après que des photos affriolantes montrant l’intérieur d’avions de différentes compagnies eurent été publiées sur des réseaux sociaux, comme le rapporte le Daily Mail.

• À lire aussi: Ivre à bord d’un avion, elle se vomit dessus, se met en bobettes et essaie de se battre avec une autre passagère, forçant un atterrissage non-planifié



Par exemple, le compte Twitter @Cabincrewtight2 sert d’outil promotionnel à une certaine StaceyAnne, qui se spécialise dans le fétiche du collant sur OnlyFans.



Il faut débourser 12 dollars par mois pour avoir droit à ses «services».



Une autre, Cabin Crew Goddess, a le même motus operandi: elle se sert de Twitter pour promouvoir son OnlyFans.



Elle aussi a un certain penchant pour tout ce qui entoure les pieds et les jambes, en particulier les chaussures à talon haut.

• À lire aussi: [PHOTOS] Quelqu’un a tracé un pénis géant dans le gazon près de l’aéroport où Trump devait atterrir en Angleterre

De son côté, elle charge 15 dollars par mois pour avoir accès à son contenu exclusif.

Des comptes comme @cabincrew_used sur Instagram se sont aussi lancés dans l’industrie de la revente de collants et de talons hauts.



En entrevue avec le Daily Mail, une personne familière avec l’industrie de l’aviation a déclaré: «Cela ne me surprend guère, ça se passe depuis longtemps. Mais je crois qu’à cause de la COVID, de plus en plus de personnel de cabine essaie de faire de l’argent d’autres façons. Des agentes de bord vendent leurs chaussures et leurs collants depuis des années».

• À lire aussi: Pour ou contre le sexe en avion?



«En même temps, en autant que personne ne soit blessé, ça ne me dérange pas ce que font les gens dans leur vie privée», a ajouté cette personne.

Toutefois, chez EasyJet, une des lignes aériennes concernées, on la trouve moins drôle: «Cette pratique n’est pas le reflet des hauts standards auxquels nous nous attendons et ce n’est pas représentatif de notre personnel hautement qualifié. Nous menons une enquête à ce sujet.»

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s