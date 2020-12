Trump planifierait une sortie spectaculaire pour faire ombrage à Biden le jour de son investiture

Dans l’espoir de voler des téléspectateurs à Joe Biden le jour où ce dernier deviendra président des États-Unis, Donald Trump organiserait son propre événement télévisé, ce qui romprait avec la tradition.

Selon ce que rapporte Axios, Trump s’affairerait ces jours-ci à mettre au point sa spectaculaire sortie de la Maison Blanche, le jour même où Joe Biden prêtera serment pour devenir président, le 20 janvier prochain.

Le scénario qui a été évoqué ce dimanche précise que Trump quitterait la Maison Blanche le 20 janvier à bord de Marine One, l’hélicoptère présidentiel, pour ensuite aller prendre Air Force One, l’avion présidentiel, jusqu’en Floride, où il prendrait la parole devant une foule de ses partisans au même moment où débutera la cérémonie d’investiture de Joe Biden au Capitole.



Un porte-parole de la Maison Blanche a toutefois démenti ces informations: «Les sources anonymes qui prétendent savoir ce que le président considère ou ne considère pas n’ont aucune idée. Quand le Président Trump aura une annonce à faire concernant ses plans du 20 janvier, il vous le laissera savoir».

La semaine dernière, Joe Biden avait indiqué à CNN que cela ne le dérangeait personnellement si Trump n’assistait pas à son investiture, mais que ce serait important de le faire pour faire la démonstration d’un transfert de pouvoir pacifique entre les deux politiciens.

En effet, aux États-Unis, la tradition veut que le président sortant accueille le président-élu à la Maison Blanche et qu’il l’accompagne à la cérémonie d’investiture.



Cette façon de faire est perçue comme un moyen efficace de démontrer la stabilité de la démocratie américaine.

Tout indique donc que Trump va faire fi de cette tradition.

D’ailleurs, il pourrait profiter de son rassemblement floridien du 20 janvier pour annoncer pour qu’il se portera candidat aux élections présidentielles de 2024, cimentant sa position de plus grand rival politique de Joe Biden.

Et d’ici 2024, il pourrait également lancer sa propre chaîne télévisée d’information, conservatrice évidemment, pour faire concurrence à FOX News, qui n’est plus dans ses bonnes grâces.



Les prochaines années s’annoncent palpitantes...

