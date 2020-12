Sophie Nélisse partage plusieurs photos d’elle en train de faire pipi dehors à cause de la COVID-19

Un cadeau du ciel!



Au Sac de chips, nos standards d’excellence sont très élevés et c’est pourquoi on ne publie que le summum de l’apothéose de la crème de crème.

Ça nous force à chercher très fort pour vous dénicher du contenu de qualité A1.

Mais parfois, on nous le met tout cuit dans le bec, déjà mastiqué, avec une cuillère en or.

C’est arrivé lundi vers 18h30.



L’actrice Sophie Nélisse a partagé sur Instagram un album-photo contenant quatre images où on la voit en train d’uriner à l’extérieur à cause de la pénurie de toilettes ouvertes engendrée par la pandémie de COVID-19.



«Here’s “Covid shut down all the bathrooms, and I drink too much water” Enjoy.», a écrit la comédienne dans sa publication sur le réseau de partage de photo.

Rappelons que celle que l’on a connue pour ses rôles dans Les Parent et dans le film Monsieur Lazhar est parfaitement bilingue et qu’elle se fait de plus en plus connaître du côté des États-Unis.

Instagram Sophie Nélisse

Mais revenons à nos moutons.



On est heureux de savoir que Sophie Nélisse est de notre bord dans notre combat pour la libération des toilettes.



L’auteur de ces lignes, en effet, avait publié un article-choc intitulé «LES QUÉBÉCOIS ONT ENVIE DE CACA ET COMMENCENT À SE PLAINDRE DU MANQUE DE TOILETTES» en juin dernier, ce qui avait braqué les projecteurs sur cette grave problématique à l’échelle de la province.

Instagram Sophie Nélisse



Bien que Nélisse soit plutôt en mode numéro 1 qu’en mode numéro 2 sur ses photos, l’essentiel est de savoir qu’une personnalité publique de sa trempe partage nos préoccupations de pauvres mortels.

C’est, bien sûr, un honneur!

Instagram Sophie Nélisse

D’ailleurs, on trouve que les photos de Sophie Nélisse sont magnifiques. En particulier la première de l’album.

«Le ciel est beau.»

«Totalement. Golden hour. Ça ferait une belle pochette d'album», ont échangé deux proches du Sac de chips dans une conversation privée sur une plateforme de discussion professionnelle.



Oui, ça ferait une belle pochette d’album et en voici la preuve:



Merci Sophie Nélisse pour ton implication dans notre noble combat!



N’oubliez pas que vous pouvez afficher votre solidarité excrétoire en plaçant cette affiche dans votre fenêtre:

