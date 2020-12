[VIDÉO] J'ai testé un jacuzzi à testicules et j'ai ressenti des émotions particulières

Ne reculant devant rien, j’ai mis de côté mon honneur, ma réputation et mon estime de moi-même, et j’ai trempé mon inestimable bourse dans l’eau chaude bouillonnante.



Il y a maintenant plus d’un an, nous vous annoncions en grande pompe l’invention du Testicuzzi, un jacuzzi pour les testicules, comme son nom l’indique.

• À lire aussi: Faites baigner vos testicules dans un jacuzzi conçu exprès pour eux



Ce que nous ne vous avions pas mentionné à l’époque, c’est que fascinés par cet objet, nous avions participé à son financement sur la plateforme KickStarter.



Nous avons reçu le précieux objet quelques mois plus tard et nous l’avons testé encore quelques mois plus tard, pandémie oblige.

• À lire aussi: Protégez-vous de la COVID avec ce masque en scrotum



Découvrez avec nous les bienfaits (ou les malfaits...) de cet appareil plus ou moins sophistiqué dans la vidéo ci-haut. ▲▲▲

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s