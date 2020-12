Maripier Morin effectuera son retour officiel à la télévision en 2021

Les tournages de la deuxième saison de La Faille, prévu pour mars 2020, reprendront finalement en janvier. Et Maripier Morin sera de retour dans la distribution.

• À lire aussi: Maripier Morin admet avoir eu un comportement inapproprié envers Safia Nolin

Photo Agence QMI, Joël Lemay Visionnement de "La Faille", nouvelle série de Club illico, produite par Pixcom, écrite par Frédéric Ouellet et réalisée par Patrice Sauvé, au Centre Phi, à Montréal, mercredi le 11 décembre 2019. Sur cette photo: Maripier Morin JOEL LEMAY/AGENCE QMI





En effet, on apprend via communiqué de presse que l'animatrice et comédienne reprendra son rôle de Sophie aux côtés des comédiens Isabel Richer, Alexandre Landry, Benoît Gouin et David Savard.



À eux s'ajouteront Manuel Tadros, Bruno Marcil, Naila Louïdort et Geneviève Boivin-Roussy, pour ne nommer que ceux-ci. La deuxième saison comportera neuf épisodes et traitera d'une nouvelle enquête autour d'un meutre étrange. Celle-ci impliquera l'ancien mari de la sergente-détective Céline Trudeau, et donc le père de Sophie, qui sera un de suspects.



Il s'agira du retour de Maripier Morin sous les projecteurs, elle qui avait perdu plusieurs contrats en juillet dernier à la suites des allégations de harcèlement sexuel énoncées par Safia Nolin.



En octobre dernier, elle avait brisé le silence en mentionnant, sur Instagram, qu'elle avait «cheminé» et que ce cheminement était «nécessaire» à son évolution ainsi qu'à la reprise graduelle de ses activités professionnelles.

• À lire aussi: Maripier Morin réapparaît sur Instagram pour la première fois depuis plusieurs mois



La deuxième saison de La Faille sera disponible sur Club illico à la fin de 2021.



À VOIR AUSSI SUR LE SAC DE CHIPS

s

s

s