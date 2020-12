Ricardo a passé un bien mauvais mardi soir

Grosse année pour tout le monde.

Même pour le chien de Ricardo.

En effet, Léo, le canin de l’homme intronisé au temple de la statue de cire, a choisi 2020 pour se faire asperger par une moufette. Et il a choisi de faire ça mardi.

Ça, c’est pas le fun.

Le cuisinier souriant a partagé, en soirée, une photo de son royal pitou tout juste après sa sortie d’un bain de jus de tomate sur Instagram.

«Parce que 2020 n’était pas déjà assez une mauvaise année, Léo a eu la brillante idée d’aller courir après les mouffettes... Le voici après son bain de jus de tomates», a écrit le gentleman trappeur.

Évidemment, tout le monde s'est empressé d'expliquer à celui qui a normalement la bonne recette que cette fois-ci, il ne l’avait pas.

Au Sac de chips, on appelle ça faire un «chien d’Andrée Watters». Pourquoi? Parce que quand la même mésaventure est arrivée au chien de cette dernière. Une des employées du Sac de chips, grande fan de la chanteuse, a tout de suite sauté sur l’occasion pour en faire une grande primeur, et ça a donné cet article.

Vous aurez compris qu’il s’agit de la même auteure qui vous écrit aujourd'hui. Pourquoi changer une recette gagnante?

(Recette, Ricardo, bravo)

Bref.

Sachez que cette fois-là aussi, tout l’Internet s’était rallié pour expliquer à Andrée la meilleure façon de se défaire de l’infâme odeur. Et ce n’était pas le jus de tomate.

Quoi faire si votre chien se fait asperger par une moufette

Voici la mixture miracle qui ressort des commentaires des abonnés de Ricardo (et d’Andrée Watters!):

«1 litre de peroxyde d’hydrogène 3 %

1 quart de tasse de bicarbonate de soude

2 cuillères à soupe de savon liquide pour la vaisselle»

Ou toute autre variante:

«La meilleure recette pour l’odeur est du savon à vaisselle de marque Dawn (leur annonce démontre qu’il lave des animaux qui sortent du pétrole donc pas de danger) et du peroxyde!»

Sinon, sachez qu’il existe aussi du shampoing exprès pour ces situations chez Mondou.

Le chef était très content de l’aide reçue: «Merci tout le monde, je savais que je pouvais compter sur vous. Demain je règle le problème», a inscrit en commentaire celui qui est parfois barbu.

STEVE MADDEN/AGENCE QMI

Ouf! Quelle histoire!

On espère un rapport sur l'odeur de Léo d'une minute à l'autre sur le compte Instagram de Ricardo. On espère que le chien est ok.

