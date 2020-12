Cette petite fille de 7 ans est peut-être plus forte que vous

Une jeune haltérophile canadienne fait sensation sur les circuits compétitifs américains grâce à ses performances stupéfiantes.



Rory van Ulft n'a que 7 ans.

Cette petite fille originaire d’Ottawa est pourtant devenue championne américaine d’haltérophilie dans les catégories junior «Moins de 11 ans» et «Moins de 13 ans», comme le souligne le Daily Mail.

Après avoir commencé à soulever des poids pour améliorer sa force en gymnastique, elle a finalement débuté un entraînement sérieux en haltérophilie, sous la supervision d’un entraîneur et de ses parents, bien sûr.



Elle n’a cependant pas délaissé son premier amour, la gymnastique.





Elle est maintenant capable de soulever 32 kg à l’arraché, 42 kg à l’épaulé-jeté, 61 kg au squat et 80 kg au soulevé de terre.

Bien sûr, plusieurs s’inquiètent de voir une si jeune fille s’adonner à une discipline si dangereuse, elle qui risque des blessures graves.

Sa famille et son entraîneur ne partagent toutefois pas ces préoccupations.

Ils arguent que Rory est suivie par son médecin de famille et par un pédiatre spécialisé en médecine sportive.

Ses entraîneurs s’assurent aussi ne pas lui faire soulever de charges excessives et de lui enseigner les bonnes techniques de soulèvement de poids.

Sa mère Lindsay Noad avait déclaré l’an dernier à la CBC: «Quand elle a commencé, je détestais ça. C’était tellement épeurant de la voir lever ces choses si lourdes que je pouvais moi-même à peine soulever. Mais maintenant, je le regarde et je me dis “Je suis si fière de toi!”».



Aux U.S. National Youth Championships de l’an dernier, Rory avait terminé huitième (à 6 ans) sur treize participantes dans la catégorie «Moins de 13 ans», et ce même si elle était âgée de deux ans de moins que toute autre compétitrice.

À la compétition de cette année, tous les yeux étaient tournés vers elle et elle a ravi la première position.



«Selon ses résultats actuels, Rory n’est pas seulement l’enfant de 7 ans le plus fort du monde, elle est vraisemblablement le garçon ou la fille de 7 ans le plus fort qui ait jamais vécu, avec qui on peut comparer des résultats», a déclaré son père Cavan van Ulft.

«J’aime devenir plus forte. Être plus forte me permet d’en faire plus et d’être meilleure dans tout ce que je fais. Je ne pense pas à ce qui vient avant ou à ce qui vient après. Je pense à rien. Je me vide la tête et je le fais», a dit la jeune athlète qui aime porter des faux tatouages aux bras pour ses compétitions.

On lui souhaite la meilleure des chances....mais fais comme André Robitaille: Vas-y mollo. OK?

